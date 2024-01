Ousmane Diop d'Awa propose l'élimination des comités électoraux et dénonce des tricheries au sein de BBY

Notre pays aborde en ce début d’année 2024, un tournant décisif dans son histoire, avec le processus en cours et qui aboutira à l’élection présidentielle du 25 février. En effet, les enjeux pour cette présidentielle 2024 ne sont plus à démontrer. Ousmane Diop, président du mouvement Alliance Wallu Askan wi (AWA) et membre de BBY se dit inquiet de la situation qui prévaut dans la cité du rail.



"La vérité est que la position politique adoptée par Thiès dans le cadre global, a eu une influence très négative sur la situation économique locale", estime-t-il. Ousmane Diop qui était face à la presse est d'avis qu'une " "remédiation politique est nécessaire dans la cité du rail". Il ajoute : "Cette situation déplorable a été créée par trois sortes de politiciens qui pullulent dans la ville.



Il y a certains qui versent carrément dans la tricherie, alors que tous les moyens et tous les instruments nécessaires leur sont donnés, pour dérouler un bon programme politique. À côté des tricheurs, il y a également des politiciens trompeurs, mais aussi des traitres. Et quand des tricheurs, des trompeurs et des traitres se retrouvent autour d’un même programme, tous les ingrédients menant vers un échec sont réunis d’avance", crache-t-il .



"Malheureusement, tous ces trois types de politiciens se retrouvent à Thiès, d’où l’urgence de mettre en œuvre des stratégies nouvelles, pour ne pas tomber dans le piège des clichés, qui nous ont toujours perdu dans la capitale du rail", a fait remarquer l'acteur politique,.Ousmane Diop qui entend se démarquer totalement de ces types de responsables estimant que " son éthique et sa conscience, ne lui permettent pas de s’accompagner avec ces types de politiciens".



La fierté Thiessois en bandoulière, ce dernier préfère être avec les dignes Thiessois. " J’en appelle à la mobilisation de tous les dignes Thiessois, pour former un bloc autour du candidat Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle, pour créer les conditions permettant d’envoyer à la retraite les tricheurs, les trompeurs, les traîtres et permettre à notre chère cité du rail, de retrouver sa position d’antan, sur l’échiquier national", dira-t-il.



Pour ses raisons qui lui sont propres, Ousmane Diop est d'avis qu'il " faut supprimer les comités électoraux". "Je demande au président Moustapha Niasse président pôle stratégie de supprimer les comités électoraux de Thiès ville et de mettre en lieu et place, des comités de volontariat en plus des mandataires et représentants des bureaux de vote, déclare-t-il.



selon lui, "c’est pour que les Thiessois qui sont utiles aux populations à la base et qui ne les ont jamais trompées, qui ne trichent pas, soient mis en avant, avec l’implication des notables des quartiers".