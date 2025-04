La veille du tournoi africain, le coach de l'équipe sénégalaise de Beach Soccer, Omar Ngalla Sylla, a prononcé un discours émouvant, empreint d'émotion. Il a parlé de la perte de sa femme, qui s'est produite peu avant le tournoi, un événement qui se situe entre la passion et la souffrance. « Alhamdoulilah, je confie tout à Dieu », dit-il en tremblant, avant d'exprimer sa gratitude envers le peuple sénégalais pour son soutien. Cependant, malgré la peine, l'intervention du ministre lors de l'événement réunissant diverses variantes de football a constitué un point de basculement dans la reconnaissance officielle du beach soccer et de ses sports connexes. Pour la première fois, toutes les équipes nationales – du futsal au football classique, sans oublier le beach soccer – ont été rassemblées sous une même enseigne. Cela témoigne de l'engagement politique à construire une véritable synergie dans le domaine sportif sénégalais. Oumar Ngalla Sylla, entraîneur de beach soccer, a applaudi cette initiative, y percevant un signe significatif : « Cela démontre que le football sénégalais est aujourd'hui florissant. »











Cette reconnaissance ne vient pas de nulle part. Elle repose sur un modèle sportif robuste, dont le Sénégal peut se vanter d'être un exemple sur le continent. Par le biais de ses nombreuses réussites en sélection et de la gestion disciplinée de ses structures sportives, le Sénégal s'est imposé comme un modèle de professionnalisme en Afrique. Oumar Ngalla Sylla souligne cette position de leader : « Nous sommes désormais un exemple à suivre en Afrique, et même au niveau mondial. » C'est une déclaration valide lorsqu'on examine les performances constantes de la nation dans tous les types de football, associées à une gestion prévoyante de ses talents et de ses tournois.