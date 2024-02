Ouakam : Un jeune homme se donne la mort par pendaison

Le jeune homme M. Sarr, âgé de 32 ans s’est donné la mort par pendaison dans la nuit du 27 février dernier au quartier Bira de Ouakam.



Selon les informations de « Libération », le moniteur sportif de fonction et célibataire sans enfant souffrait de troubles psychiatriques. Cause pour laquelle il avait été interné à plusieurs reprises à l’hôpital de Fann.



Si on en revient aux faits, le sieur Sarr était seul dans sa chambre avant d’utiliser les câbles d’une antenne coaxiale pour relier son cou aux poutres en bois de la toiture. C’est ainsi qu’il s’est appuyé sur une table avant de se suicider. Alerté par le bruit de sa chambre, un de ses frères a tenté de le sauver en relevant la table mais sans effet.



Dieynaba Agne