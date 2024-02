Organisation du dialogue et du scrutin du 15 décembre 2024: Les nouvelles orientations du Chef de l’Etat au PM

Lors de sa communication au conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République Macky Sall, après avoir renouvelé sa confiance au Premier ministre Amadou Bâ, lui demande de prendre toutes les dispositions requises, pour l’organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date fixée.







Mais au préalable, le chef de l’exécutif a instruit le chef du gouvernement à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation, en vue de renforcer, d’une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et, d’autre part, la crédibilité de nos institutions.







Le Premier ministre n’a pas manqué lors de sa prise de parole, à réaffirmer son engagement à la poursuite des efforts dans ce sens indiqué par le chef de l’Etat pour un scrutin inclusif et transparent avec comme soubassement, un dialogue sincère et constructif.