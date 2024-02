Organisation de la présidentielle au Sénégal : La coalition « Diomaye 2024 » a rencontré l’ambassadeur des USA, Raynor

La coalition de l’opposition, « Diomaye 2024 » dans la perspective de l’organisation de l’élection présidentielle prochaine, a rencontré ce vendredi, l'ambassadeur des États Unis au Sénégal. Lors de cette réunion, M. Raynor a souligné l’importance de la sauvegarde des libertés de réunion et d'expression dans une démocratie. D’autant plus que dans ce contexte où tous les regards sont rivés vers le pays de la Téranga. L’ambassadeur Raynor rappelle que les États-Unis sont très attentifs à l’engagement politique pacifique, légal et responsable. Devant la coalition « Diomaye 2024 », il a exprimé le soutien des États-Unis à la démocratie sénégalaise et l'espoir que l'élection présidentielle aura lieu le plus tôt possible.