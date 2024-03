Orange Sénégal : la 5G proposée aux clients pour plus de connectivité ultra-rapide

La Sonatel introduit sous sa marque Orange annonce dès ce mercredi 6 mars 2024, des offres de connectivité très haut débit fixe 5G pour les clients résidentiels et entreprises, suivies ,bientôt par des offres Internet mobile.

D'après le communiqué parvenu à Dakaractu, il est indiqué que la 5G d'Orange offrira des vitesses de téléchargement et de streaming instantanées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres.



Ainsi, Sonatel s'engage à offrir à ses clients une expérience de connectivité de premier ordre. Avec la 5G d'Orange, Sonatel poursuit aussi son engagement à innover et à repousser les limites de la technologie, pour répondre aux besoins croissants de couverture, de débit et d'abondance des sénégalais.



Orange donne rendez-vous à ses clients au Orange 5G Lab situé à l'Orange Digital Center de Dakar afin de découvrir les possibilités infinies de la 5G.