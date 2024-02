Opération de sécurisation au quartier Khandar de Ouest-foire: Plusieurs arrestations et des abris de fortune détruits

Plusieurs passants ont été agressés en plein jour et en direct dans les rues de Khandar, un quartier de Ouest-Foire à Dakar, la semaine dernière. Une insécurité extrême, décrite par des confrères lors d'un reportage et dénoncée par les habitants de cette localité.



"Suite à de récurrentes agressions constatées dans la quadrilatère Khandar, ancienne piste, vdn et les Almadies, la compagnie de Dakar a déployé un important dispositif, ce 25 février 2024 entre 05h et 08h. L'opération a entraîné plusieurs arrestations et le démantèlement de plusieurs abris de fortune", renseigne la gendarmerie nationale.



Bilan de l'opération: 72 personnes interpellées dont 26 femmes 68 sénégalais 03 Bissau guinéens, 01 Guinéen, 04 motos immobilisées 10 abris de fortune détruits. L'enquête est en cours et les opérations se poursuivent.