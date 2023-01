Olympique de Marseille : Titularisé en coupe de France, Bamba Dieng, buteur…

En inscrivant le second but de son équipe, Ahmadou Bamba Dieng a largement participé à la victoire de l’Olympique de Marseille (2-0) ce samedi contre Hyères, en coupe de France.

Comme annoncé par son entraîneur, Igor Tudor, Bamba a été d’entrée aligné dans le onze de départ. Une occasion saisie par Dieng qui a fait un match plein avec 90 montées dans les jambes.

Une première titularisation de la saison toutes compétitions confondues, pour celui qui était un « indésirable » à l’OM, il y’a encore quelques semaines… parfaitement lancé dans la profondeur, le puissant attaquant sénégalais (8 matches et un but en L1) a fait parler sa pointe de vitesse pour devancer le défenseur adverse, se présenter devant le but et croiser parfaitement sa frappe du droit.

L’autre bonne nouvelle est aussi la titularisation du milieu relayeur sénégalais Pape Guèye qui a joué l’intégralité de la partie avec une belle activité dans l’entre jeu.