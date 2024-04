Olivier Boucal, ministre de la fonction publique : « Pour avoir les résultats attendus, les réformes sont indispensables »

Pour transformer profondément l’action publique, pour la rendre plus proche, plus compréhensible, plus compétitive, plus efficace, plus utile, « il faut réformer et réparer afin que les résultats de nos projets ou décisions servent quotidiennement aux Sénégalais ». C’est le fond de la pensée du ministre entrant Olivier Boucal qui a pris fonction ce jeudi lors de la passation de service avec Gallo Ba.







Lors de cette cérémonie à laquelle l’inspecteur général d’Etat Mame Khar Diallo SECK a assisté, le nouveau ministre a insisté sur l’ambition, déclinée par le président la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et au Premier ministre Ousmane SONKO. « En me confiant cette mission, je ressens, avec beaucoup d’humilité, de fierté, d’honneurs, la confiance que me font le président de la République et le Premier ministre. On le sait, la mission est immense. Immense puisque le Sénégal n’a pas été épargné par la pandémie du Covid-19. Les forces et les faiblesses de l’action publique ont été découvertes. Mais l’intérêt que les Sénégalais ont pour ce service public n’a ni failli ni faibli. Cette crise a surtout montré qu’il fallait se projeter dans des phases déterminantes et résilientes de réformes » précise Olivier Boucal.



A la tête du désormais ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal annonce de grandes réformes qui seront engagées. « Elles seront nombreuses et structurantes » a-t-il indiqué. Il s’agira d’intervenir dans la médiation, le management, le recrutement, la diversité, la formation, la santé, la gestion des carrières, les retraites, l’équité, l’éthique. Ces réformes auront pour objectif le renforcement de l’attractivité de la Fonction publique, pour recréer de la confiance, renforcer les services publics, booster les résultats et soutenir le personnel qui fait vivre les services publics. « Je sais déjà qu’il existe une grande volonté pour transformer positivement les actions publiques. J’espère avoir un personnel disponible et extrêmement engagé pour faire avancer ce secteur » soutient le ministre entrant.