Officiel : Sadio Mané s’engage pour 3 ans avec Al-Nassr avec un salaire astronomique !

Sa visite médicale bouclée ce lundi, Sadio Mané a paraphé un contrat de trois ans avec le club saoudien d’Al Nassr. Le transfuge du Bayern Munich ouvre une nouvelle page de sa formidable carrière internationale en tournant le dos à l’Europe et l’Angleterre pour aller jouer sur les pelouses du Golfe.



Il devrait percevoir un salaire très juteux de plus de 40 millions d’euros par an soit 120 millions d’euros sur les trois années. Il s’agit du deuxième salaire du club derrière le quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo et ses 200 millions d’euros. Sadio Mané qui a été officiellement présenté ce mardi en Arabie Saoudite, devient ainsi le joueur africain le mieux payé de l’histoire du football !