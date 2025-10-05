Octobre Rose : la LISCA sonne l’alarme et salue un élan citoyen pour sauver les femmes sénégalaises

L’heure n’est plus à l’indifférence. Alors que le cancer du sein continue de tuer plus de 2 300 femmes par an au Sénégal, la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme : le dépistage doit devenir un réflexe de survie, pas un luxe de circonstance. “Aller se faire dépister, c’est un acte d’amour envers soi-même, sa famille et son entourage”, a déclaré Abdoulaye Ba, directeur général de Flèche Communication et Marketing, venu accompagné de ses collaboratrices pour participer à une séance de dépistage.
Dans un geste fort, il a remis 100 bons de mammographie à la LISCA, un appui que l’association salue comme un acte de citoyenneté et de solidarité, loin de tout effet d’annonce.
Pour le Dr Fatma Guenoune, présidente de la LISCA, ce geste illustre l’esprit qu’elle veut voir se généraliser dans tout le pays : la mobilisation collective face au cancer. “Ce n’est pas seulement un don, c’est un message. Il a amené ses collaboratrices à se dépister, et c’est ça l’exemple à suivre”, a-t-elle expliqué. Elle appelle toutes les entreprises, institutions et collectivités à suivre cette voie en se souciant concrètement de la santé de leurs employées. Car le dépistage reste l’arme la plus efficace pour vaincre la maladie : “Le cancer du sein, vu tôt, se guérit.”
Mais la présidente de la LISCA rappelle aussi que la lutte doit dépasser les campagnes symboliques d’octobre. “Le cancer, lui, ne connaît pas de saison. Il faut que les femmes puissent se dépister toute l’année, et que les mammographies soient accessibles partout.”
Elle plaide pour un engagement durable de l’État et du secteur privé, afin de rendre le dépistage permanent et gratuit pour les plus vulnérables. Derrière la couleur rose, c’est un cri du cœur : que chaque femme sénégalaise, de Dakar à Kolda, ait une chance de vivre et que le dépistage devienne enfin une priorité nationale, pas une exception annuelle.
