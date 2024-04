Observatoire de l’élection présidentielle sous le prisme de l’éducation : La Cosydep apprécie le processus

Aux lendemains de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 24 mars et à la veille de la cérémonie officielle d’investiture du Président élu, la COSYDEP salue l’issue du processus ayant consacré l’élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le plus jeune président au Sénégal, depuis l’indépendance. En effet, dans un pays où 75% de la population ont moins de 35 ans et qu’une personne sur deux a moins de 19 ans, l’éducation et la formation deviennent incontestablement les premières priorités, l’élément transformateur de tout processus et le levier principal de réalisation de toute offre programmatique.



L’observatoire de l’élection sous le prisme de l’éducation mis en place par la COSYDEP salue le génie du peuple sénégalais qui s’est encore manifesté en trouvant les moyens de sortir avec brio de la situation de crise découlant de la préparation mouvementée de la dite élection. L’observatoire a jeté son regard sur l’élection en vue de mieux apprécier le comportement du secteur, d’analyser les offres programmatiques en matière d’éducation et d’accompagner l’engagement des élèves primo-votants, qui représentent 2/3 de la population des lycées. L’observatoire indique que 52,6% des faits observés ont porté sur le comportement des primo-votants ; 15,8% sur le comportement des coalitions des candidats et 13,2% sur les incidents.

L’observatoire a magnifié les diverses contributions citoyennes dont celles de la COSYDEP en terme d’études sur le phénomène de la violence en milieu scolaire, d’accompagnement technique de structures éducatives ou politiques, de participation à des activités de différentes plateformes citoyennes, d’intensification du programme ‘‘Éducation Civique et Électorale – Lycée Modèle du Civisme et de la Citoyenneté’’, d’organisation de sessions d’échanges à partir de regards croisés d’experts et avec les candidats sur leurs ambitions pour l’éducation.