OUASSADOU(Vélingara) : Un cadavre découvert à Tacoudiala...

Une découverte macabre a été faite dans le village de Tacoudiala de la commune de Ouassadou(Vélingara/Kolda) ce samedi vers 19 heures aux abords du pont. Après identification, il s'agit du corps sans vie de Sakou Baldé âgé de 54 ans retrouvé sur les berges du fleuve kayanga par un jeune talibé parti satisfaire ses besoins naturels.





Alertés, les gendarmes de Pakour accompagnés de l’infirmier chef de poste de Ouassadou se sont rendus sur les lieux pour faire le constat d’usage . Selon nos sources , après le constat d'usage par les pandores aucune trace de blessure n'a été constatée sur le corps de la victime. Et ceci étant , le cadavre aurait probablement fait quelques jours en brousse et commençait à se décomposer.



Et sur ordre du procureur de la République, le corps sans vie de Sakou Baldé a été enterré sur place par ses parents, ses amis et les populations du village de Tacoudiala. Natif de Diatel un village de la commune de Ouassadou , Sakou Baldé était marié et père de 7 bouts de bois de Dieu .



Madou Diallo