OPÉRATIONS DE SÉCURISATION DE L'ARMÉE EN CASAMANCE : Les cinq recommandations des cadres casamançais à l’État du Sénégal.

Le collectif des cadres Casamançais (CCC) n’est pas resté insensible aux opérations de sécurisation enclenchées par l’armée en Casamance.



Dans un communiqué qui nous est parvenu et signé par l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, le collectif souligne « qu’un tel regain de confrontations violentes » aurait pu être évité et qu'à l'heure actuelle, « le retour d'une paix définitive en Casamance devrait être la priorité et la préoccupation pour tous ».



Le texte précise que « ces opérations sécuritaires » entreprises par « nos forces armées sont perçues comme une remise en cause du modus vivendi caractérisé » par une assez longue accalmie dans les confrontations violentes entre I'armée sénégalaise et les combattants du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).



Le CCC après avoir donné ses appréciations sur la question sécuritaire et du ratissage de l’armée dans la zone sud-Est de la Casamance à cheval entre les départements de Ziguinchor et Goudomp, Pierre Goudiaby Atépa a présenté les cinq recommandations du collectif à l’armée et à l’Etat du Sénégal :



"Approuve les opérations sécuritaires récemment menées dans la zone militaire N°5 en vue de restaurer l'autorité de l'Etat partout au Sénégal et demande à I'armée de veiller et de sauvegarder les acquis ; Propose que le Chef de I'Etat, suite à la main tendue et acceptée par tous les cantonnements du MFDC, renouvelle son appel pour « la paix des braves », pour des négociations de sortie de crise ; Demande au Chef de l'Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires et concrètes pour aller résolument vers la fin des hostilités car les populations casamançaises sont fatiguées et aspirent elles aussi au développement ; Invite le GRPC à intensifier ses démarches auprès du MFDC en vue de l'amener, après avoir accepté la main tendue du Président de la République, à la signature d'un accord de paix pour une résolution définitive du conflit et ce, sans toutefois attendre une hypothétique réunification des ailes politiques et combattantes du Mouvement; Invite I'Agence Nationale pour la relance des Activités économiques et Sociales (ANRAC) à trouver les moyens conséquents auprès de ses bailleurs pour poursuivre les actions de soutien et d'accompagnement qu'elle apporte aux personnes déplacées.