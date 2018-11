Ntic : Un nouveau site internet pour le Conseil constitutionnel du Sénégal

Le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est doté d'un nouveau site internet : www.conseilconstitutionnel.sn. Le site des "7 Sages" a été présenté lors d'un atelier de formation sur : "Conseil constitutionnel et Médias, un dialogue à établir". Il présente "une navigation fluide" en "plusieurs langages informatiques", avec "différentes rubriques", selon Madieyna Diallo, Directeur de cabinet du président de l’institution judiciaire. Dans la perspective de la présidentielle de févier 2019, le site du CS est conçu afin de "répondre au mieux aux attentes des justiciables", a-t-il expliqué.

Sur la page d'accueil où on peut lire : "République du Sénégal : Un peuple, un But, une Foi", un bandeau défilant présente toutes les actualités du Conseil constitutionnel. Sur cette même page, des "accès rapides" permettent de s'orienter selon d'autres critères de recherche, notamment pour les mandataires des candidats à l'élection présidentielle. Les différentes décisions qui ont été rendues par la haute juridiction sont également disponibles en Ligne. Le site du Conseil constitutionnel permet d'accéder à toutes informations liées aux décisions rendues, lois organiques et autre textes, sil l'on en croit le Dircab de Pape Oumar Sakho. Son ergonomie lui permet d'être adapté aux nouveaux écrans, tablettes et smartphones dans sa version responsive…