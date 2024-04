Noyade à Gadaye : Deux élèves emportés par les eaux, toujours portés disparus !

L'information a été diffusée sur la page X (anciennement Twitter) de l'association à but non lucratif « Help and clean mind_ Dimbalantei ak raxass Xel. » Selon cette source, une jeune fille nommée Faty Sy et son camarade de classe, Pape Cheikh, se sont noyés hier (mercredi) à la plage de Gadaye à Guediawaye.



Le garçon a tenté de sauver la jeune fille, mais malheureusement, tous les deux ont été emportés par les eaux. Ce qui est encore plus tragique, c'est que leurs corps restent introuvables depuis 14 heures malgré les recherches effectuées par les sapeurs-pompiers.



Avec le début de la période estivale, les plages sont de plus en plus fréquentées par les collégiens et lycéens qui cherchent à profiter de leur temps libre pour y trouver un peu de fraîcheur. Malheureusement, ces endroits sont parfois dépourvus de maîtres-nageurs.