Nouvelle tension frontalière entre les forces armées du Burkina Faso et celle de la Côte d'Ivoire

Un nouvel incident s'est encore une fois déclenché entre militaires Ivoiriens et burkinabé, à la frontière des deux pays. C'est d'ailleurs, le troisième en sept mois.

La froideur inexpliquée entre les deux nations ouest africaines que sont la Côte D'Ivoire et le Burkina Faso, ne cesse de s'accentuer au fil des mois. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir par la force du capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, les deux voisins n'arrivent plus à se sentir.

Suivant l'arrestation de deux gendarmes de Bouna en territoire burkinabé, près du site d’orpaillage clandestin du village de Kwamé Yar, le 19 septembre 2023, et l'interpellation de deux journalistes de la télévision publique burkinabé le 23 février, cette fois-ci sur le sol ivoirien, alors qu’ils filmaient sans autorisation dans la zone frontalière, une nouvelle mésentente fait surface.

Selon plusieurs sources sécuritaires ivoiriennes, deux militaires burkinabé ont franchi la frontière, mercredi 27 mars en début d’après-midi, et seraient entrés, armés de fusils d’assaut AK-47, dans le marché de Dantou, dans le département de Téhini (nord-est), à 3 km du Burkina Faso. Rapidement interpellés par l’armée ivoirienne, le soldat de première classe et un supplétif des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dont « rien n’indiquait qu’ils sont militaires », selon un officier dans la zone, ont été acheminés vers la base la plus proche, à Togolokaye, avant d’être conduits à la gendarmerie de Bouna, où ils se trouvent toujours.

Apprenant l’arrestation de leurs collègues, un groupe de soldats burkinabé a alors fait à son tour incursion en territoire ivoirien. Pour le repousser, les forces de sécurité ivoiriennes basées à Togolokaye auraient demandé l’appui aérien d’un hélicoptère MI-24. Des échanges de tirs auraient eu lieu à Dantou aux alentours de 15 heures. L’hélicoptère aurait essuyé des tirs, selon une source militaire ivoirienne, et riposté avant de se replier. Plusieurs autres sources au sein de l’armée démentent tout affrontement. Aucune victime n’est à déplorer, et la situation est redevenue calme...