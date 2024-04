Nouvel attelage gouvernemental : Qui est Abdourahmane Sarr, ministre de l’économie, du plan et de la coopération ?

Abdourahmane Sarr est le frère de l’ancien ministre Oulimata Sarr, qui également, sous Macky Sall a occupé le même poste ministériel.

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec son Premier ministre Ousmane Sonko, ont publié ce vendredi la liste des ministres qui vont l’accompagner dans la politique du gouvernement articulé autour du projet proposé aux sénégalais. Une équipe de rassemblement, de proximité et exclusivement au service du bien être des sénégalais, comme l’a souligné le chef du gouvernement.Dans l’équipe, Ousmane Sonko va travailler avec un nouveau ministre de l’économie, du plan et de la coopération : Abdourahmane Sarr.Ce dernier est un économiste sénégalais qui est à la tête du Mouvement pour la renaissance, la liberté et le développement (MRLD) - Moom sa Bopp, Mënël sa Bopp, un mouvement citoyen sénégalais qu’il a créé depuis 2012. Par ailleurs, le nouveau ministre dirige le Centre d'études pour le financement du développement local (CEFDEL). Il fait ensuite ses études supérieures au Cégep Marie-Victorin à Montréal puis à HEC Montréal, où il obtient un BBA avec une spécialisation en finance et économie. Intéressé par le domaine de l'économie, il effectue une maîtrise en économie, puis un doctorat à l'université George Washington.Spécialiste des questions monétaires, il démontre l'étendue de ses compétences au sein de cette institution, en travaillant ou en dirigeant des missions dans plusieurs pays et territoires tels que la Tunisie, le Maroc, la Guyane, l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, le Ghana, la Zambie, le Burundi, le Cameroun ou encore la Thaïlande, sur des questions macroéconomiques, monétaires et financières.