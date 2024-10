Notto Diobasse: Alioune Sarr procède à l'inauguration des salles de classe de l'école élémentaire de Keur Matouré Gning

Le Maire de la commune de Notto Diobasse a procédé hier à l'inauguration des salles de classe de l'école élémentaire de Keur Matouré Gning. La cérémonie a vu la présence des chefs de village, des notables, du personnel de cet établissement scolaire et des parents d'élèves. " C'est un grand jour parce que c'est un jour où nous inaugurons des salles de classe. Des salles qui sont des lieux d'apprentissage, de formation, mais surtout de conception du capital humain parce que parmi les capitaux qui constituent un État[...], le capital humain c'est le premier et le plus important", a-t-il réagi.



Poursuivant, Alioune Sarr d'ajouter "

Et si nous avons l'honneur et le privilège de pouvoir être là aujourd'hui, avec les populations du village de Keur Matouré Gning, pour pouvoir inaugurer des salles de classe, nous rendons grâce à Dieu et nous disons simplement, Dieu nous a donné la grâce aujourd'hui de pouvoir dire que nous avons construit des salles de classe qui permettront à de grands citoyens d'être formés ici à Keur Matouré Gning". Et de conclure " Je voudrais encore une fois remercier le conseil municipal qui par ses délibérations a accepté ces salles de classe ici à Keur Matouré Gning. Ce sont des investissements du budget communal et je pense qu'il faudra rendre hommage à tous les conseillers municipaux...".