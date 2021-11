Notto-Diobass : Alioune Sarr remet 10 millions FCFA aux femmes de sa commune

Le ministre-maire Alioune Sarr, par ailleurs, candidat de la coalition BBY dans le Notto-Diobass s'est réuni à Sessène avec les leaders locaux de ladite coalition, les groupements de Femmes, des jeunes porteurs de projets et quelques bénéficiaires de formations et de financements dans différents secteurs d'activités.



Suite aux financements offerts dans le cadre des calebasses du progrès, Alioune Sarr, a offert et remis, lors de cette rencontre, une enveloppe de 10 millions de FCFA aux groupements de femmes de sa commune.



Aussi, les jeunes bénéficiaires de formation en aviation, restauration, Tourisme et hôtellerie n'ont pas manqué de témoigner au ministre-maire leur gratitude car disent-ils, il leur a permis d'acquérir des compétences et d'avoir un diplôme dans le cadre du programme "Métier" qu'il a initié dans sa commune dans le but de favoriser l'emploi des jeunes par la formation professionnelle.



Au terme de la rencontre, Alioune Sarr a remercié et galvanisé l'assistance avant de les rassurer que Diobass est une terre de paix où jamais la violence n'aura de la place et que la coalition BBY va gagner largement au soir du 23 janvier 2022 dans la paix.

La cérémonie s'est terminée par des séances de photos, dédicaces de chanson au maire, danses et cris de joie ponctués des sonorités des vuvuzéla et sifflets...