Non-respect des engagements : Les syndicats d’enseignants décrètent 48h de grève les jeudi et vendredi

Le syndicat des enseignants regroupant le CUSEMS/A, le SADEF, le SYDELS/CNTLS, L’UDEN/R, l'UES et le CIS ont décidé de décréter un mot d’ordre de grève totale de 48 h les jeudi 29 février et vendredi 01Mars 2024.



Leurs revendications portent sur les différents points que sont le respect de la Constitution, du calendrier électoral et la libération de tous les enseignants détenus arbitrairement dans les prisons, l’éradication sans délai du statut des décisionnaires, l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite, la réforme des contenus et des grades et la régularisation de tous les statuts précaires, la fin de toutes les lenteurs dans la production des actes administratifs des enseignants, l’apurement de tout le passif lié à la formation des enseignants et le respect de tous les accords signés.



Dieynaba Agne