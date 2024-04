Nomination de Moustapha M. Guirassy au MEN : “La belle région de Kédougou s'illustre encore une fois de par ses hommes de valeur” (O. Sylla, maire)

L’ancien maire de Kédougou a été nommé ministre de l’éducation nationale dans le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.

Au lendemain de sa prise de service, le maire de la ville de Kédougou et DG de DDD s’est exprimé pour féliciter chaleureusement son frère M. Moustapha Mamba Guirassy, nouveau Ministre de l'éducation nationale du Sénégal et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission d'intérêt collectif.

“La belle région de Kédougou s'illustre encore une fois de par ses hommes de valeur et joue pleinement son rôle dans la construction de notre pays”, a dit l’édile de Kédougou...