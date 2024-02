Nomination : « Lord Alajiman » intègre la commission marketing et communication du Global Esport Fédération

La fédération sénégalaise des jeux électroniques et sports immersifs, actuellement comité national de promotion du E-Sport (CONAPES), a annoncé la nomination de son président, El Hadji Mansour Jacques Sagna plus connu sous le pseudonyme de Lord Alajiman, en tant que membre de la Commission du marketing et de la communication (BMC) du bureau de la Global Esports Federation (GEF.)



« Cette nomination fait suite à la participation remarquée du Sénégal à la 3ème édition des Global Esports Games qui s'est tenue à Riyad au Royaume d’Arabie Saoudite en Décembre 2023. En tant que membre de la Commission Marketing et Communication de la GEF, El Hadji Mansour Jacques Sagna apportera son leadership, son expérience et ses connaissances approfondies pour soutenir les initiatives de la Global Esport Fédération (GEF) dans le domaine du marketing et de la communication, renforçant ainsi la présence et l'impact du Esport à l'échelle mondiale » informe un communiqué officiel rendu public par la fédération sénégalaise des jeux électroniques et sports immersif.



Dans son nouveau rôle : « Lord Alajiman siègera aux côtés du Président de la Commission, Lorenzo Giorgetti, et des Vice-Présidents Peter Zeytoonjian et Alper Özdemir, qui sont également membres du Conseil d'administration de la (GEF.) Paul J. Foster, Directeur général de la Global Esports Federation, a exprimé sa satisfaction quant à la nomination de Monsieur El Hadji Mansour Jacques SAGNA, soulignant son engagement et son expertise en matière de sports électroniques. »



Mouhamadou Moustapha GAYE