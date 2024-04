Nigeria : " Je le fais pour les rêves de millions d'enfants en Afrique sans accès à l'éducation ", Tunde Onakoya veut battre un record exceptionnel au World Guiness Record.

Le 12 avril, sur son compte officiel x, le dénommé Tunde Onakoya, maitre des échecs de nationalité nigériane et fondateur de Chess Slums Africa, une organisation non gouvernementale usant de l'échec pour aider les enfants, a annoncé s'être donné pour objectif de battre le record du plus long marathon d'échec en 58 heures, sans perdre un match.