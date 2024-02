Niger: suspension des vols commerciaux depuis ou vers le Nigeria

Le Niger, dirigé par des militaires depuis un coup d'Etat fin juillet 2023, a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria, selon un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), a appris l'AFP samedi.



"L'espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et nationaux du sol à illimité sauf pour les vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria", a indiqué l'Ascena dans le document publié sur internet et daté de mardi.



"Ces restrictions n'affectent pas les vols commerciaux qui survolent l’espace aérien du Nigeria sans s’y poser", a ajouté l'agence.



Cette décision intervient peu après le retrait fin janvier du Niger - ainsi que du Burkina Faso et du Mali, aussi dirigés par des régimes militaires - de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), dirigée par le président nigerian, Bola Tinubu.



L'organisation régionale, qui avait condamné les coups d'Etat de chacun de ces trois pays, a appliqué de lourdes sanctions au Niger, allant jusqu'à menacer ce pays d'une intervention militaire, quelques jours après le coup de force du 26 juillet 2023 à Niamey.



L'Ascena rappelle que "l'espace aérien du Niger reste toujours fermé pour tous les vols militaires, opérationnels et les autres vols spéciaux": une mesure appliquée depuis le 6 août.



"Ces vols militaires ou spéciaux ne sont permis que sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes", précise-t-elle.



Parallèlement, des compagnies aériennes desservant Niamey ont décidé de ne plus embarquer de passagers français vers cette destination, dont plusieurs ont récemment été refoulés à leur arrivée.



Fin septembre, le Niger avait interdit son espace aérien aux avions français.



Les relations entre le Niger et la France, ex-puissance coloniale dans la région, n'ont cessé de se dégrader depuis le coup d'Etat.