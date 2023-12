Niger: la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis va prendre ses fonctions à Niamey

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis au Niger, Kathleen FitzGibbon, arrivée à Niamey mi-août, quelques semaines après le coup d'Etat militaire, va "bientôt présenter" ses lettres de créances aux autorités, a assuré samedi le ministre des Affaires étrangères nigérien nommé par les militaires.



Mme FitzGibbon a présenté samedi les "copies figurées" de ses lettres de créances, au ministre Bakary Yaou Sangaré, a assuré ce dernier sur la télévision nationale, à l'issue de cette cérémonie de présentation.



Il a ajouté que la diplomate américaine "va bientôt présenter ses lettres de créances" au général Abdourahamane Tiani, le chef du régime militaire nigérien, arrivé au pouvoir par un coup d'Etat le 26 juillet.



"La présentation des copies figurées c'est une façon de reconnaître le gouvernement et de reconnaître les nouvelles autorités du Niger", a affirmé M. Sangaré.



Kathleen FitzGibbon était arrivée mi-août à Niamey, pour soutenir les efforts diplomatiques visant à régler la crise politique qui touche le Niger, après le renversement du président élu Mohamed Bazoum.



Washington, qui avait retiré le personnel non essentiel de son ambassade, avait alors indiqué que Mme FitzGibbon ne présenterait pas sa lettre de mission aux nouvelles autorités, car les Etats-Unis ne les reconnaissaient pas.



Mi-octobre, les Etats-Unis avaient formellement qualifié la prise de pouvoir des militaires au Niger de "coup d'Etat" et avaient coupé leur aide économique. Ils ont toutefois maintenu leurs troupes - 1.100 soldats environ - pour la lutte antijihadiste dans le pays.



"Nous sommes en train de déployer tous les moyens pour faire en sorte que les partenaires reviennent", a déclaré samedi M. Sangaré.