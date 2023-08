Niger : la junte dénonce des accords de coopération militaire avec la France.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger après avoir présenté ses compliments à l'Ambassade de France à Niamey a dans un communiqué réagi aux propos des plus hautes autorités françaises, relativement à la situation qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet 2023. Ainsi, sur décision du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), il lui a été notifié la dénonciation, par l'Etat du Niger « des accords de coopération et arrangement dans le domaine de la défense et de la sécurité qui suivent:

1. L'Accord du 19 février 1977 sur la Coopération Militaire Technique, conformément à son article 12 et au préavis de trois mois :

2. L'Accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention de militaires française au Niger pour la Sécurité au Sahel, conformément à son point 7. et au préavis d'un mois; NIGER

3. L'Accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, conformément à son article 13 et au préavis d'un mois;

4. L'Arrangement Technique du 02 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmées français sur le territoire de la République du Niger, conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours:

5. Le Protocole Additionnel du 28 avril 2020 à l'Accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de d'intervention de militaires français au Niger pour la Sécurité au Sahel et à L'Accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de L'intervention française pour la sécurité au Sahel déterminant le Statut des Détachements Non Français de la Force Takuba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. »