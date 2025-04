Niger: douze soldats tués vendredi dans une attaque jihadiste près du Mali

Douze soldats nigériens ont été tués vendredi dans une attaque jihadiste dans l’ouest du pays, près du Mali, a annoncé l’armée samedi soir dans son bulletin des opérations.



Les douze soldats, membres de l’opération antiterroriste Almahaou, ont été tués quand leur unité a "été lâchement attaquée par des éléments terroristes dissimulés par des campements (de) civils", à environ 10 km au nord de Sakoira, localité proche de Tillabéri, une grande ville de l’ouest nigérien.



"Les assaillants ont lancé une offensive surprise contre la patrouille" qui a "riposté" avant l’arrivée de renforts terrestres et aériens, a détaillé l'armée.



Ces renforts "ont contraint l’ennemi à prendre la fuite en direction du nord", près du Mali, a-t-elle indiqué.



"Douze de nos valeureux soldats ont consenti le sacrifice suprême en défendant la nation", a-t-elle annoncé.



Elle assure qu’"une vaste opération de poursuite a été déclenchée" et dit avoir "interpellé deux hommes suspectés d’avoir participé à l’attaque".



Mi-février, cinq militaires de l’opération Almahaou avaient également été tués aux environs de Sakoira, lorsque leur unité avait été "ciblée par des terroristes dissimulés parmi la population civile", avait dit l'armée.



L’immense région enclavée de Tillabéri (près de 100.000 km2), située dans la zone dite des "trois frontières", aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, est le théâtre depuis des années d'attaques meurtrières.



Ces violences sont commises par des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique.



Elles ne cessent pas, en dépit d’un important déploiement militaire.



Dans sa partie sud-est, le Niger est confronté aux attaques jihadistes de Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).



Lundi, l’armée a affirmé avoir tué dans cette région "neuf terroristes d’ISWAP" et libéré "plusieurs personnes" qu’ils venaient d’enlever.



Par ailleurs, une patrouille de l’armée chargée de surveiller l'oléoduc géant qui achemine du pétrole brut jusqu'au Bénin, a eu "un violent accrochage" mercredi avec des "bandits armés" dans la région de Tahoua (ouest), a affirmé l'armée.



"Cinq assaillants ont été tués et neuf blessés", selon elle.



Le Niger est dirigé depuis juillet 2023 par un régime militaire issu d'un coup d'Etat.