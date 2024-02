Niger: deux jours après la levée des sanctions, la frontière avec le Bénin reste fermée

Deux jours après l'annonce de la levée des plus lourdes sanctions régionales contre le Niger, sa frontière avec le Bénin et principal débouché sur la mer, est restée fermée lundi, ont indiqué à l'AFP des habitants de Gaya, ville proche du Bénin.



"Côté Niger, il n'y a toujours pas eu de changement: jusqu'à présent la frontière n'est pas encore ouverte donc on attend toujours", a déclaré à l'AFP Fhadel Alou, journaliste d'une radio privée de Gaya.



"La frontière a été rouverte côté du Bénin", selon lui. "Notre frontière avec le Bénin reste fermée", ont confirmé deux élus locaux.



"Le Bénin a levé ses barrières hier (dimanche) déjà, mais c'est fermé du côté du Niger", ont indiqué pour leur part des habitants vivant côté béninois.



Selon ces sources, "le dispositif mis en place (depuis la fermeture) par l'armée nigérienne sur le pont pour bloquer le passage est toujours en place".



Ce pont délimite la frontière des deux pays séparés par le fleuve Niger.



En réaction à un coup d'Etat survenu le 26 juillet au Niger, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées le 30 juillet par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), dont la fermeture de sa frontière avec son voisin sahélien. Le Niger avait également fermé sa frontière avec le Bénin.



Les plus lourdes de ces sanctions, dont la fermeture des frontières, ont été levées samedi.



Avant cette fermeture, le corridor béninois accueillait 80% du fret nigérien via le port de Cotonou, à un millier de km de Niamey.



Les sanctions de la Cedeao à l'encontre du Niger ont aussi engendré des chutes des revenus portuaires au Bénin.



Fin décembre, le Bénin avait même annoncé levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou.



Un oléoduc géant reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise, mis en service début novembre dernier pour permettre à partir de janvier la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est aussi un sujet de préoccupation pour les deux pays.



Le Niger en attend une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin la perception de droits de transit, compensant les recettes douanières perdues du fait des sanctions.



Aucune information n'était disponible lundi concernant la réouverture entre le Niger et le Nigeria.