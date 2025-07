Nigel Shorter au Sénégal : Le Grand Maître des Échecs allume la mèche d’une révolution intellectuelle à Golf Sud

Nigel Shorter n’est pas un inconnu dans le monde du jeu d’échecs. Né au Royaume-Uni, il s’est imposé dès l’adolescence comme l’un des plus jeunes prodiges de l’histoire britannique. Il a été sacré Grand Maître à seulement 19 ans, devenant à l'époque le plus jeune joueur à obtenir ce titre en Europe de l’Ouest. Finaliste du prestigieux Tournoi des Candidats en 1993 face à Garry Kasparov, Shorter est aujourd’hui une figure incontournable de la discipline. Son nom est gravé dans les annales pour avoir bousculé l’ordre établi, affrontant et battant plusieurs des plus grandes légendes du jeu, tout en contribuant activement au développement mondial des échecs, notamment en Afrique où il multiplie les actions de terrain.







Lors de son discours à Golf Sud, Nigel a insisté sur la nécessité de commencer tôt, d’apprendre des meilleurs, et de croire au potentiel africain. "On ne devient pas une grande nation des échecs en une seule nuit", a-t-il martelé, appelant à la patience, à l’investissement, et à la persévérance. Pour lui, le Sénégal possède un réservoir de talents incroyables qui ne demande qu’à être structuré et valorisé. Sa visite marque non seulement un encouragement fort, mais aussi un signal clair : le monde des échecs regarde désormais vers l’Afrique de l’Ouest. Et avec des jeunes déjà passionnés, le Sénégal est prêt à faire échec et mat au scepticisme.