Nguéniène : "Président Macky Sall, nous vous exhortons à arrêter vos maires qui bradent nos terres... Nous ne voulons pas de ce projet!" (Djiby Hamady Sow)

Le feuilleton des 1.216 ha sur lesquels la mairie de Sandiara veut implanter un projet de zone économique, contrairement à l’avis des éleveurs, est loin de connaître une accalmie.

En assemblee générale, les éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda, Nguéniène et Sandiara ont fait appel à leur syndicat pour dire non au projet. C’est pourquoi le SG du syndicat des éleveurs/nouvelle génération en appelle au président Macky Sall pour qu’il sévisse contre les maires qui bradent les terres au détriment d'honnêtes citoyens. Dans cette même dynamique, Djiby Hamady Sow demandera au président Macky Sall d'ériger la zone en Ranch. D’ailleurs, ces éleveurs n’écartent pas une marche, ou même un grève de la faim pour se faire entendre...