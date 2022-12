Neymar pleure le roi Pelé «Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs …»

Neymar Jr a rendu un hommage à son idole et compatriote, Pelé, la légende du football brésilien, décédé ce jeudi…



«Avant Pelé le numéro 10 n’était qu’un chiffre. J’ai lu cette phrase quelque part, à un moment de ma vie. Mais cette phrase est incomplète. Je dirais qu’avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs et surtout il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi…» un bel adieu de la part du prince Neymar, au roi Pelé.