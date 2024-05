New Delhi: Le président Diomaye exile le Général Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’armée de terre, comme attaché militaire

Selon afriqueconfidentielle.com qui a donné l'information, le nouveau pouvoir va muter le Général Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’armée de terre à New Delhi, comme attaché militaire.



À le croire, " le MFDC va sabrer le champagne avec l’exil de son bourreau à New Delhi". Avant de préciser en guise de " rappel que " c’est le Général Kandé qui a pacifié la Casamance à l’arme lourde quand il était com Zone alors que ces prédécesseurs théorisaient l’accalmie. Il avait aussi réussi à maintenir le calme dans la région de Ziguinchor alors que le pays brûlait lors des émeutes de mars 2021".



" afriqueconfidentielle.com" croit savoir que " son exil à New Delhi a un parfum de règlement de compte qui risque de se faire au détriment de la sécurité nationale car le Général Kandé qui cumule ses fonctions chef d’Etat-major de l’Armée de terre à celles de chef des forces spéciales est aussi au cœur du dispositif de la guerre de l’est avec des groupes djihadistes et terroristes à 60 km de Kidira comme le prouve la dernière attaque à Melgua au Mali".



Il a été fait remarquer qu'il serait la première fois qu’un Général soit nommé attaché militaire. Et de préciser que " Le départ de Kandé est une victoire du MFDC mais aussi celle des bureaucrates sur les combattants".