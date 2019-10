Négociations avec le gouvernement : Le SUDES/ESR dépose un préavis de grève sur la table du ministre du travail

Les enseignants chercheurs sont dans tous leurs états. Ces derniers réclament le respect de leurs droits bafoués et désignent pour principaux responsables les recteurs. À cet effet, le Dr Oumar Dia, le secrétaire général du SUDES/ESR (Syndicat Unitaire et Démocratique des enseignants du Sénégal / Enseignant Supérieur et Chercheur) a déposé un préavis de grève sur la table du ministre du travail. Il fustige le comportement des recteurs des universités publiques qui continuent à exhiber une attitude cavalière envers les droits des enseignants chercheurs par le refus d’application des décisions de la Cour suprême, le non-paiement des sommes dues, le sabotage de la polyclinique de l’UCAD entre autres violations. Ils ont décidé de mettre en exécution leur menace de grève à partir de ce 1er octobre. Le Secrétaire général du SUDES/ESR de préciser que cette grève concerne toutes les universités publiques du pays...