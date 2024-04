Nécrologie :La Collectivité Mandingue de Mbour endeuillée..Cheikhou Dabo ancien Sg tire sa révérence...

La Collectivité Mandingue de Mbour est frappée par une nouvelle terrible. Il s'agit du décès de El Hadj Cheikhou Dabo ancien secrétaire général de ladite communauté .

"Un homme multidimensionnel , un intellectuel hors pair , d'une grande profondeur d'esprit, vient de nous quitter. Un militant des causes justes, nourri à la sève des écrits de Khadimal Moustapha, affable, ouvert et d'une grande humanité rejoint les célestes prairies de Janatou firdaws. Au nom du Président Boubacar Diambang , des sages et du comité des femmes nous sollicitons vos prières et présentons nos condoléances " a dit Mamadou Aidara Diop secrétaire général de la Collectivité Mandingue de Mbour..