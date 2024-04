Nécrologie: Décès du journaliste Mbaye Sidy Mbaye

Dakaractu vient d'apprendre le décès du journaliste Mbaye Sidy Mbaye, dans la nuit du samedi au dimanche 14 avril 2024. C'est l'ancien journaliste du Soleil, par ailleurs beau-frère du défunt, Fara Diaw, qui donne l'information.

Le défunt était un ancien de la RTS/Radio Sénégal. "Le temps du monde" était une émission qu'il animait sur Walfadjri FM dont il a fait partie de la Direction au début de cette radio, en 1997.

Selon le journaliste Madiambal Diagne qui a également annoncé le décès de Mbaye Sidy Mbaye, dans un post sur Twitter, le défunt a eu à occuper le poste de Président de la Section Sénégalaise de l'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF)

Mbaye Sidy Mbaye a été le porte-parole du Conseil pour le Respect de l'éthique et de la Déontologie (CRED) dirigé par le défunt Kader Diop et créé en 1998, ancien nom du Cored. Il était professeur de journalisme au Centre d'études des Sciences et Techniques de l'Information (Cesti).