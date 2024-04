Nécrologie : Décès du Président de la Fédération Sénégalaise de la Pêche Sportive, Abdou Goth Diouf

Le monde de la pêche sportive est en deuil avec le rappel à Dieu, du Président de la Fédération de la Pêche Sportive, Abdou Goth Diouf. Il a rendu l'âme cette nuit à l'hôpital Principal de Dakar, renseigne notre source.



Le défunt occupait également les postes de 1er vice-président de l'instance mondiale et haut cadre à la retraite du Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, ancien trésorier du CNOSS et dirigeant de la Jeanne d'arc de Dakar.



La levée du corps et l'enterrement vous seront communiqués prochainement, indique la note. Dakaractu présente ses condoléances à la Famille éplorée, à la Fédération de la Pêche sportive, au Ministre des Sports et à tout le milieu sportif...