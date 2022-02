Nécrologie : Décès de la rédactrice en chef de la radio Dunya Saint-Louis.

La presse est en deuil avec le décès, ce samedi, de Seynabou Diallo, Rédactrice en chef de la radio Dunya Saint-Louis. La défunte qui était plus connue sous le nom de Zeina est décrite par ses confrères locaux comme une femme pieuse, sociale. Une âme charitable ''qui a sacrifié toute sa vie pour le bien-être des Daaras, des mosquées et aussi des personnes vulnérables''.



La levée du corps est prévue, ce dimanche, à la Mosquée Abbass Sall sise à la Corniche et sera suivie de son inhumation à 11 heures.



Dakaractu s'incline devant sa memoire et présente ses condoléances à sa famille et à toute la corporation.