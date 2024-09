Nécrologie : Décès de l'ancienne gloire du Football, Séga Sakho

Ancien international de football Sénégalais des années 70, Sega Sakho n'est plus! Âgé de 75 ans, l'ancien footballeur est décédé dans la nuit du dimanche au lundi 9 septembre à l'hopital Principal de Dakar, des suites d'une maladie. Victime d'un Avc, il ya quelques années, l'ancienne gloire, Sega Sakho avait fait une sortie au mois de mars pour alerter sur sa maladie et sollicité de l'aide financière pour poursuivre son traitement. Séga Sakho fut un ancien joueur de l'US Gorée, de la Linguère de Saint-Louis, de la Jeanne d’Arc, ainsi que de l'ASC Jaraaf de Dakar.



Dakaractu présente ses condoléances au monde du Football et à la famille éplorée.