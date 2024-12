Ndiébel (Kaolack) : La fondation Sonatel offre une maternité estimée à 250 millions de FCFA aux populations

La santé maternelle et infantile est, en effet, un des axes prioritaires de la stratégie RSE de Sonatel Orange. Pour appuyer le ministère de la santé et de l’action sociale, la Fondation Sonatel, dans le cadre de ses œuvres de bienfaisance, a offert aux habitants de la commune de Ndiébel, une maternité d’un coût global de 250 millions FCFA.

L'édifice est constitué d’une salle de consultation, d’une salle de travail, d’une salle d’accouchement, d’une salle de suite de couche, d’une salle d’observation, d’une salle pour les nouveau-nés mais aussi d’un bureau pour l’Infirmier chef de poste (Icp). Cette initiative entre en droite ligne avec la stratégie de développement, conformément aux orientations du Président BDF. C’est pourquoi, la Sonatel compte s’inscrire dans cette dynamique en participant activement au développement économique et social par un accompagnement dans les programmes de l’État en faveur des localités qui en ont le plus besoin.

Le médecin chef, le Dr Seck a remercié la Fondation Sonatel pour son engagement auprès des populations. « Ce n’est pas la première fois que la Fondation Sonatel intervient dans le District sanitaire de Kaolack. Il y a de cela quelques années en 2017, ils ont construit un poste de santé dans la commune de DYA. Le district sanitaire de Kaolack couvre une population de 431 000 habitants répartis entre sept communes dont la commune de Ndiébel et l’arrondissement de Ngothie vient de bénéficier de la deuxième intervention de la Fondation Sonatel. Cette maternité respecte les normes de l’Oms en terme d’équipements. Je puis témoigner qu’il n’y pas dans la région de Kaolack une plus belle maternité qui répond aux normes. C’est pour dire qu’aujourd’hui nous assistons à la cérémonie d’inauguration d’un joyau », a laissé entendre le Dr Seck. Il a aussi tenu à inviter les entreprises qui s’activent dans le Saloum à imiter la Fondation Sonatel pour mieux soutenir les populations. Selon l’administratrice de la Fondation Sonatel, Mme Ndèye Coura Sow, « après l’inauguration de la maternité de Bakel, la rénovation de la maternité de Sébikotane, les postes de santé des localités de Djidiack Wolof, Barna, Saréne, Médina Sarr dans les régions de Fatick, Louga, Matam Diourbel, nous sommes encore à Kaolack où nous avons déjà offert à l’hôpital El Ibrahima Niass une échographie d’une valeur de 30 millions FCFA. Aujourd’hui, c’est au tour de Ndiébel pour cette belle maternité. » Elle a notamment magnifié les résultats provisoires obtenus depuis l’érection de cette structure sanitaire qui dessert plusieurs localités environnantes. « Nous souhaitons que l’évacuation des femmes en travail soit un vieux souvenir et réduire considérablement la mortalité infantile et maternelle suite aux accouchements. On espère qu’elle profitera aux femmes et aux filles de Ndiébel et environnant. Nous pouvons d’ores et déjà noter certains indicateurs avec la collaboration de l’Icp. Une hausse de 23 % de consultations prénatales. Une hausse de 18% des accouchements, une hausse de 37% des consultations postnatales et du planning familial grâce à un cadre performant et sain », explique-t-elle. Poursuivant, elle a remercié les autorités territoriales, religieuses et coutumières, les badianou gox et tous les acteurs communautaires, le corps médical, toute l’équipe de la fondation Sonatel ainsi que leurs experts en bâtiment qui n’ont ménagé aucun effort pour la construction de ce joyau. « Je voudrais rappeler que c’est un projet collectif ambitieux qui a mobilisé toutes les forces vives », a-t-elle tenu à faire remarquer.