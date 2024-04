Ndiaffane Sorokhoum: décès tragique d’un jeune professeur dans un accident

C’est l’émoi et la consternation chez la communauté éducative du lycée de Ndiaffane Sorokhoum situé plus précisément dans la commune des Agnams. Selon les informations, un professeur enseignant en lettres modernes du nom de Samba Diallo a perdu la vie dans un accident survenu le dimanche alors qu’il rejoignait son poste pour la reprise des cours. Le jeune homme âgé de 29 ans était à bord d’une moto avec un collègue professeur d’espagnol. Malheureusement,il n’a pas survécu et est finalement décédé.

Quant à son collègue, il est vivant malgré quelques blessures.



Après le constat de décès, les autorités académiquesont procédé au rapatriement de la dépouille à Dakar. Il a été inhumé hier ,lundi 15 avril 2024.



A l’heure actuelle, les policiers sont à la recherche de l’auteur de cet accident qui a pris la fuite.



Dieynaba Agne