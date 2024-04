Navire saisi par l'Iran près du détroit d'Ormuz: 25 membres d'équipage à bord (MSC)

Vingt-cinq membres d'équipage se trouvent à bord du navire saisi samedi par l'Iran près du détroit d'Ormuz, dans le Golfe, a indiqué l'armateur italo-suisse MSC.



"Nous avons le regret de confirmer que le MSC Aries, propriété de Gortal Shipping Inc, qui est affilié à Zodiac Maritime, et affrété par MSC, a été arraisonné par les autorités iraniennes par hélicoptère" et "il y a 25 membres d'équipage à bord", a indiqué à l'AFP Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège est à Genève.