Navétanes / Actes de vandalisme : Plusieurs véhicules caillassés après le match Alliance vs Golf Sud …

Les habitants de la Cité Dalaal Diam de Guédiawaye se sont retrouvés embarqués dans une série d’actes de vandalisme et de d’agressions dont ils se seraient bien passés. En effet, d’après les témoignages d’un des habitants de ladite Cité, à l’issue d’un match de football (demi-finale Zone 1 de Guédiawaye) qui opposait « Alliance » à son rival « Golf Sud » ce vendredi soir, plusieurs jeunes supporters ont commis des actes de saccage dans les alentours.

D’après la source qui a contacté Dakaractu pour dénoncer et s’indigner suite à ces actes innommables, les supporters de l’équipe « Golf Sud » ont ainsi voulu exprimer leur colère et leur mécontentement suite à la défaite de leur formation. Et, à leur sortie du stade Amadou Barry de Guédiawaye, d’après le récit de la même source, ils n’ont trouvé rien de mieux que de s’en pendre aux biens des habitants de la cité Dalaal Diam.

La plupart des véhicules qui étaient garés dans les artères du quartier ont été caillassés (près d’une dizaine de voitures.) Pire encore, notre interlocuteur d’informer que la boulangerie « Dabakh » a également été partiellement saccagée, de même qu’une boutique dont le gestionnaire a été victime d’une agression physique avant d’être délesté d’une somme d’argent.