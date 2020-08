Navétanes 2020 et Covid-19 : Pikine Guinaw Rails, Walidaan, Pasteef ces ASC qui disent niet à l'Oncav, une nouvelle formule exigée par les présidents...

« La Fsf ne peut pas arrêter les compétitions des navétanes. Ce sont deux instances différentes même si aujourd'hui, ils sont un démembrement de la Fsf », ce sont exactement les propos du président de l'organisation de coordination des activités de vacances (Oncav), Amadou Kane, qui s'exprimait ainsi au quotidien RECORD. Une position clair-obscur qui sème le doute dans les esprits quant à la tenue ou pas de ces championnats populaires (Navétanes) qui drainent un monde fou pour ne pas dire la majeure partie de la jeunesse sénégalaise.



Si le président de l'Oncav préfère se laisser une marge de manœuvre en scrutant nerveusement l'évolution de la pandémie au Sénégal. Certains présidents de clubs restent dubitatifs voire sceptiques sur la possibilité d'organiser des "Navétanes" en parfaite conformité avec les mesures sanitaires et les gestes barrières édictés par l'État sénégalais. En lieu et place d'activités sportives, des campagnes intensives de sensibilisation seraient plus pertinentes de l'avis de Mouhamadou Faye, le président de l'ASC Walidaan. Une position que partage Amidine Diagne de Pikine Guinaw Rails et El Hadji Ngom à la tête de l'ASC Pasteef. Tous, prônent une nouvelle formule dédiée aux activités de vacances au détriment de celles classiques.



Ces associations culturelles et sportives (ASC Walidaan de Derklé, l'ASC Pasteef des parcelles assainies zone 8C Odacv Dakar et ou l'ASC Guinaw Rail, Zone 2 odcav Pikine), ont d'emblée mis leur veto. Parmi les motifs invoqués figurent en bonne place : L'incapacité de l'Oncav à assurer et respecter le cahier des charges imposé par les autorités sanitaires, l'exposition potentielle des populations à la Covid-19, un contexte inopportun, et la nécessité pour les ASC d'aller vers une formule adaptée et destinée à lutter contre la pandémie de la covid-19.