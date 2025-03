Navétane: Réélu à la tête de l'ODCAV de Kaolack, Insa Diouf invite les autorités à accompagner ce mouvement sportif

L’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Kaolack a tenu ce dimanche 16 mars son assemblée générale de renouvellement des instances de ladite structure en charge de la gestion des activités de navétane.

Au terme de cette rencontre où toutes les zones du département de Kaolack ont été représentées, Insa Diouf, président sortant, a été réélu par consensus pour un second mandat de 4 ans. Ce dernier compte consolider ce que le bureau sortant a déjà mis en place et dégager de nouvelles perspectives pour rendre plus attractif le navétane dans la ville de ''Mbossé''.

« Durant les 4 années passées, le travail n'était pas facile. Il y avait beaucoup de détermination, d'engagement, de volonté et d'initiatives qui nous ont permis d'arriver à ce stade là (...). J'ai bon espoir dans la mesure où aujourd'hui j'ai vu de nouvelles têtes. J'ai vu aussi les anciens qui étaient là et ils ont tous montré leur disponibilité, leur engagement, leur détermination pour m'accompagner à faire plus », a-t-il déclaré.

S'agissant du projet de réformes des navétanes, Insa Diouf, a indiqué « si l'État s'engage à nous accompagner, disons que nous sommes prêts à être en phase avec ces réformes là. Certes, il y'a des choses qui vont être un peu difficile par exemple réduire ou bien circonscrire les activités dans une durée réduite pour les compétitions. Cela ne sera pas facile dans la mesure où le problème du football sénégalais ou du navétane en particulier, se situe au niveau des infrastructures. Par exemple à Kaolack avec 76 ASC, si on parvient à avoir 3 stades, je crois qu'on pourra organiser les navétanes dans deux mois ».

« Le mouvement navétane ne doit plus se limiter à la période des compétitions sportives mais dans le domaine du civisme, de la citoyenneté, de l'éducation etc. Si on arrive à bénéficier de l’accompagnement des uns et des autres, je crois qu’on pourra continuer à faire des activités pour que notre structure fonctionne 12 mois sur 12 », a-t-il conclu.

Pour rappel, l'assemblée générale de renouvellement de cette instance départementale a été supervisée par Mamadou Ndiaye Diack, le président de l’ORCAV, en présence du représentant de l'inspecteur régional des sports.