Naufrage d'une pirogue mauritanienne au large d'El Hierro : 84 migrants à bord, 27 survivants et plus d'une quarantaine de disparus

Un drame maritime s'est déroulé à 6 kilomètres au large de l'île espagnole d'El Hierro. Selon les informations de DakarActu, un convoi de 84 personnes qui avait quitté la Mauritanie pour les Îles Canaries a chaviré au large de l'île d'El Hierro dans la nuit du vendredi au samedi 28 septembre 2024 vers 3 heures du matin. La Salvamento Marítimo renseigne que l'accident a eu lieu lors d'une opération de sauvetage, lorsque les migrants occupants de la pirogue se sont levés et se sont concentrés sur l'un des côtés, tous ensemble. D'après une source espagnole, vingt-sept (27) survivants et six (9) corps sont pour le moment récupérés. Une quarantaine de migrants sont portés disparus. Cet accident serait l'un des plus tragiques sur l'île depuis plus de 30 ans d'arrivée de bateaux. Toutefois, les recherches se poursuivent du côté de la Marine espagnole.