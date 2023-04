NÉCROLOGIE / Le Casa Sport en deuil : Mamadou Dramé président de la commission foot, Méta Kagny dignitaire du club, Matar Gaye membre fondateur…

Le club du Casa-Sports est en deuil depuis vendredi. C’est Mamadou Dramé, décédé ce dimanche matin, qui a porté à cinq le nombre de personnalités du Casa à avoir perdu la vie en 48h. Il était le président de la section de football du Casa Sports. Il est décédé ce dimanche matin à son domicile, au quartier Goumel de la commune de Ziguinchor.



Auparavant, c’est le décès de Germaine Diadhiou, sœur aînée du coach Ansou Diadhiou survenu à Dakar qui a été annoncé vendredi. Puis de Méta Kagny, un monument qui a traversé le club depuis sa naissance le 14 septembre 1969. Il s’en est suivi celui de Matar Gaye, membre-fondateur du Casa. Il est décédé à Dakar. Il a dirigé la section football du club en 1979-1980, la période glorieuse du club avec un trophée de Coupe du Sénégal et une finale perdue l’année suivante.



Et enfin, un fervent supporter de premier ordre du club et connu de tous, habitant à Mangagouleuck dans le département de Bignona, a aussi perdu la vie.



L’inhumation de Mamadou Dramé est prévue à 17 heures tout comme celle de Méta Kagny.

Un week-end lourd pour le club fanion de la verte Casamance. Dakaractu présente ses sincères condoléances au président Seydou Sané et au coach Ansou Diadhiou.