Mouvement d’humeur aux ICS : les agents réclament une augmentation de leur masse salariale à la direction

Les agents d’ICS observent depuis, ce matin, un arrêt de travail. Ils ont fermé l’usine pour une durée d’une semaine. Ces derniers exigent de la direction une augmentation de leur salaire Le délégué du personnel, Cheikh Tidiane Thiane est revenu sur les raisons de leur mouvement d’humeur. « On a une plateforme revendicative qui est là depuis le mois de septembre 2022.On a fait un an de négociation. Nous avons vraiment rabaissé notre demande jusqu’à 4 milliards 2021, 2022,2023 ça fait 1193 milliards en trois ans, 400 milliards annuellement en exportation et en plus en devise pour l’étude de la balance commerciale.

Nous pesons comme aucune société sur l’économie nationale. On demande 1% de ce chiffre d’affaires à une masse salariale. L’augmentation d’1% ça pose problème », a-t-il soulevé sur la RFM.

Par conséquent, les travailleurs ont fermé l’usine pour une durée d’une semaine. Toutefois, des pourparlers seraient en cours entre des délégués syndicaux et des autorités administratives compétentes pour décanter la situation.