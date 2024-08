Mouvement d'humeur à la frontière Sénégalo-gambienne : Les transporteurs bloqués de part et d'autre

Le feu couve à la frontière entre le Sénégal et la Gambie au niveau des deux extrémités de la frontière, à Keur Ayib et Sénoba ( Kaolack et Ziguinchor).

Il ya quelques jours, les chauffeurs de camions Sénégalais avaient décidé d'aller en grève en bloquant les voitures gambiennes à la frontière, au niveau de Kaolack. Une situation qui n'a pas été réglée depuis lors. Les transporteurs sénégalais dénoncent les énormes taxes douanières lors de la traversée. "Tant que la situation n’est pas réglée, nous maintenons le mot d’ordre de grève. Et si le vice-président gambien ne réussit pas à satisfaire les routiers, nous allons boycotter la transgambienne et emprunter le contournement par Tambacounda”, avait menacé Gora Khouma sur Kéwoulo.

Et cette fois-ci, c'est au tour des gambiens de bloquer tout véhicule venant du Sénégal à la frontière gambienne vers sur l'axe Sénoba (Ziguinchor).

Les autorités gambiennes en charge de la sécurité à la frontière auraient déployé, ce jeudi 8 août 2024, un camion composé de forces de l'ordre gambiennes pour empêcher les véhicules sénégalais de passer, a indiqué une source.

En quittant Ziguinchor pour rejoindre la Gambie, plusieurs automobilistes sont stationnés au moment où ces lignes sont écrites, en attendant que la situation se décante, alerte un chauffeur sur place. Les passagers sont obligés de traverser le pays en moto ou en charrette, nous dit-on.

Rappelons que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a recu ce lundi le vice-président Gambien, Mohammed BS Jallow, sans que cette question ne soit évoquée lors de leur conférence de presse conjointe.