Moustapha M. Guirassy nommé ministre de l’Education: « Nous mesurons les défis et nous nous engageons à améliorer le système éducatif »

L’ancien ministre sous le régime de Wade reprend service dans le département de l’éducation dans cette nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Ousmane Sonko. Moustapha Mamba Guirassy a été nommé par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ministre de l’Education nationale.





Mr Guirassy mesure déjà la tâche qui lui est assignée. « En tant que nouveau Ministre de l'Éducation Nationale du Sénégal, je prends conscience de la lourde responsabilité qui m'incombe et accueille humblement ma nomination » indique-t-il.





Moustapha M. Guirassy exprime sa profonde reconnaissance au président de la République Bassirou Diomaye Faye ainsi qu’au Premier Ministre Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils ont placée en sa personne. « Je mesure pleinement les nombreux défis qui se dressent devant nous, et je m'engage résolument à consacrer toutes mes énergies à l'amélioration de notre système éducatif. Mon objectif est de le hisser au rang de référence, en le dotant d'une dimension innovante tout en préservant jalousement nos valeurs culturelles et traditionnelles, qui constituent le fondement même de notre identité nationale » a signé le nouveau ministre de l’éducation nationale.